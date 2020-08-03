В Нижнем Тагиле закрыли разрушающийся скейт-парк у Горного колледжа

В Нижнем Тагиле закрыли разрушающийся скейт-парк Горно-металлургического колледжа (НТГМК), где в выходные травмировался 11-летний мальчик.

Как пишет ИА «Все новости», после инцидента руководство колледжа ограничило доступ в парк лентой. Однако, по словам очевидцев, несмотря на ленты, в парке по-прежнему катаются подростки.

В пресс-службе горадминистрации рассказали, что территория парка была благоустроена в 2014 году на средства фонда «Уютный город». Поскольку площадка находится на федеральной земле, власти не могут взять её в эксплуатационное обслуживание.

По словам директора НТГПК Михаила Холкина, колледж не может заняться восстановлением скейт-парка, поскольку после реконструкции сквера он был принят на баланс без арены для райдеров.

«Сегодня поднимали историю и увидели, что площадку нам не передавали, на балансе её не числится. Мы имеем право тратить средства госзадания на подготовку специалистов, а остальные траты сочтут нецелевым расходованием средств. Я бы её давно сам убрал, но не могу это сделать. Мы с хозяйственниками будем обращаться в мэрию и пытаться решить этот вопрос, чтобы там больше никто не травмировался», – заявил Холкин.

Напомним, проверку по факту травмирования несовершеннолетнего начала прокуратура. В надзорном ведомстве рассказали, что в ближайшее время будет организована выездная проверка, в ходе которой сотрудники зафиксируют дефекты объекта.