В Нижнем Тагиле подросток получил травмы, катаясь в скейт-парке

Днём 1 августа 11-летний мальчик получил травмы, катаясь в скейт-парке возле Горного техникума. Ребёнку потребовалась госпитализация.

Как рассказал один из подписчиков сообщества «Типичный тагильчанин», подросток упал в дыру в рампе. По его словам, это уже не первый случай травмирования скейтеров. В подтверждение своих слов юноша опубликовал фото рамп, на которых видно, что конструкции очень ветхие.

«Такие случаи происходят очень часто, и уже не раз приезжала скорая помощь, просим обратить внимание на состояние этой площадки», — написал Олег Тарасов.

Напомним, ранее стало известно, что прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит проверку состояния скейт-площадки на площади Славы. С заявлением в надзорный орган обратился неравнодушный гражданин, который посчитал, что за годы эксплуатации спортивные объекты перестали соответствовать нормам безопасности. Площадка была открыта ещё в 2013 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.