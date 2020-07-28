В Нижнем Тагиле прокуратура нашла многочисленные нарушения на скейт-площадке на площади Славы

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила проводит проверку состояния скейт-площадки на площади Славы. С заявлением в надзорный орган обратился неравнодушный гражданин, который посчитал, что за годы эксплуатации спортивные объекты перестали соответствовать нормам безопасности.

«В ходе проверки нами было установлено, что на данной площадке практически каждое оборудование имеет нарушение конструкции из-за износа. Ряд конструкций были демонтированы, некоторые объекты нуждаются в основательном ремонте, а часть нарушений удалось устранить на месте. В ближайшее время прокурором района будет подготовлено представление в адрес городской администрации об устранении выявленных нарушений. В настоящее время те конструкции, которые не отвечают требованиям безопасности и создающие реальную опасность, огорожены или демонтированы», — сообщила АН «Между строк» помощник прокурора Анна Недопекина.

Отметим, что скейт-площадка на площади Славы была открыта ещё в 2013 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.