В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после травмирования подростка в скейт-парке

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила начала проверку по информации о травмировании ребёнка на территории скейт-парка у горного колледжа.

Как пишет «Областная газета» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области, предполагаемой причиной травмирования мальчика стало ненадлежащее содержание спортивной площадки и оборудования, а также сквозные отверстия в рампе. В ходе надзорных мероприятий ведомство установит, когда устанавливалось спортивное оборудование и кто отвечает за его эксплуатацию.

Напомним, вечером 1 августа на площадке скейт-парка в сквере у «Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е.А. и М.Е. Черепановых» травму получил 11-летний мальчик. Ребёнку потребовалась госпитализация.