В Нижнем Тагиле зафиксировано 5 новых случаев заражения коронавирусом (КАРТА)

В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили АН «Между строк» в областном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За всё время COVID-19 официально подтверждён у 22 жителей Нижнего Тагила.

В то же время на опубликованной Роспотребнадзором карте распространения COVID-19 на территории Нижнего Тагила зафиксировано 23 случая заражения: по одному заражённому отмечено на улице Бондина в районе Малой Кушве, на улице Пархоменко в районе Смычки, на улице Матросова на Тагилстрое и на улице Окунева в районе детской больницы на Вагонке.

Напомним, 2 мая Роспотребнадзор опубликовал карту распространения коронавируса на территориях муниципалитетов. Согласно карте, в Нижнем Тагиле четверо заболевших коронавирусом были зафиксированы в районе улицы Быкова на Вые, пятеро — в районе улицы Зари на Вагонке, трое — в районе улицы Коминтерна на Вагонке, по одному случаю — в районе улицы Бажова на Вагонке, Уральского проспекта на ГГМ, улицы Волгоградской на Красном Камне и улицы Московской в районе Рудника имени 3-го Интернационала. Кроме того, ещё три заражённых COVID-19 зафиксированы в районе посёлка Покровское-1 (Сокол).

Стоит отметить, что, согласно составленной Роспотребнадзором карте, в Нижнем Тагиле было 19 случаев заражения коронавирусом, тогда как официально ранее сообщалось о 14 заболевших.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».