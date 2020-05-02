Роспотребнадзор рассказал, где в Нижнем Тагиле жили заражённые коронавирусом (КАРТА)

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии опубликовали карту распространения заболеваемости в Свердловской области в разрезе отдельных муниципалитетов. Посмотреть полную карту можно по ссылке на сайте ведомства.

«Карта позволяет увидеть степень распространения инфекции в городах и районах, будет полезна как для граждан, так и для организаций и ведомств, задействованных в проведении профилактических противоэпидемических мероприятий, препятствующих распространению COVID-19 (органы муниципальной власти, управляющие компании и др.). Информация обновляется в зависимости от поступивших в базу данных по заболеваемости. Эти данные могут меняться в зависимости от результатов расследования каждого случая», — отметили в ведомстве.

Согласно карте, в Нижнем Тагиле четверо заболевших коронавирусом были зафиксированы в районе улицы Быкова на Вые, пятеро — в районе улицы Зари на Вагонке, трое — в районе улицы Коминтерна на Вагонке, по одному случаю — в районе улицы Бажова на Вагонке, Уральского проспекта на ГГМ, улицы Волгоградской на Красном Камне и улицы Московской в районе Рудника имени 3-го Интернационала. Кроме того, ещё три заражённых COVID-19 зафиксированы в районе посёлка Покровское-1 (Сокол).

Стоит отметить, что, согласно составленной Роспотребнадзором карте, в Нижнем Тагиле 19 случаев заражения коронавирусом. Официально ранее сообщалось о 14 заболевших.

На сегодняшний день в Свердловской области коронавирусная инфекция подтвердилась у 1016 человек, 153 человека выздоровели.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».