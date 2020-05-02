Количество заболевших COVID-19 в Свердловской области перевалило за тысячу

В Свердловской области за сутки подтвердился 81 случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает региональный оперштаб. Новые случаи были выявлены в Екатеринбурге, Артёмовском, Красноуфимске, Верхней Синячихе, Берёзовском, Белоярском, Полевском, Первоуральске, Асбесте, посёлке Арти, Ирбите, Заречном, Каменске-Уральском, заболел также один приезжий из Волгограда. Всего в регионе на сегодня подтверждено 1 016 случаев заболевания.

По состоянию на 2 мая в Нижнем Тагиле выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, на текущий момент в России зарегистрирован 114 431 случай заражения. За весь период умерли 1 169 человек, выздоровели 13 220 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».