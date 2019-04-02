В Нижнем Тагиле задержали рецидивистку, обманувшую пенсионерку на 8 тысяч рублей

Ранее судимая жительница Нижнего Тагила обманула 79-летнюю пожилую женщину, живущую по Октябрьскому проспекту, и похитила у пенсионерки 8 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

О преступлении в полицию сообщил сын пенсионерки. Он рассказал, что навещал мать, когда к ней домой пришла незнакомка, предлагавшая какие-то медицинские услуги. Сын отказал посетительнице, попросив оставить пожилую мать в покое. После ухода женщины он на всякий случай проследил в окно за незнакомкой и записал номер машины, на которой она уехала.

Позже мать призналась ему, что ещё в конце января эта женщина заходила к ней, представившись работницей известного городского медицинского центра. «Медик» предложила оказывать пенсионерке медицинскую помощь на дому: ставить уколы, оказывать консультации по лечению. Потом она взяла у пожилой женщины 8 тысяч рублей и исчезла.

Появившись во второй раз в квартире пенсионерки, женщина рассчитывала, вероятно, вновь поживиться, но присутствие сына нарушило планы злоумышленницы.

В отделе полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество). Оперативники уголовного розыска установили личность преступницы с помощью номера автомобиля, на котором она приезжала, — водитель такси подвозил женщину к дому и обратно. Под подозрение попала ранее судимая 40-летняя жительница микрорайона Красный Камень. Она злоупотребляет спиртным, не имеет постоянного места работы, перебивается случайными заработками, в том числе и криминального характера. В этом году в отношении неё следователи направили в суд уголовное дело по ч. 3 ст. 158: в ходе совместного распития спиртного преступница похитила банковскую карту знакомого и сняла с неё денежные средства.

До суда подозреваемая отпущена под подписку о невыезде, сотрудники полиции проверяют её на причастность к другим подобным преступлениям на территории города.