В Нижнем Тагиле задержали работника клуба, который торговал наркотиками

Полиция Нижнего Тагила задержала 31-летнего работника кухни одного из увеселительных заведений, расположенных на улице Карла Маркса, по подозрению в распространении наркотиков. При задержании в телефоне мужчины наркополицейские обнаружили адреса с описанием мест закладок.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в квартире на Ломоносова, которую снимал подозреваемый, полицейские нашли 18 спичечных коробков, в каждом из которых находился пакетик с веществом красного и бирюзового цвета. В квартире на Циолковского, где живут родители задержанного, нашли пакет с электронными весами, 28 полимерных пакетиков, 33 спичечных коробка с наркотиками, а также пачку из-под сигарет с синтетическим веществом.

Экспертиза показала, что в сумме полицейские изъяли 23 грамма синтетического наркотика. Всё это подозреваемый собирался разложить по закладкам.

Ранее судимый за незаконное хранение наркотических средств гражданин дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый заключён под стражу. Возбуждено дело уголовное дело по фактам сбыта наркотиков в особо крупном размере.