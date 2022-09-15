В Нижнем Тагиле задержали подозреваемую в убийстве безработную женщину

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе на улице Энтузиастов в квартире жилого дома 27 августа обнаружили тело 31-летнего мужчины с колото-резаными ранами в области шеи. Сегодня стало известно, что следователи по горячим следам задержали 33-летнюю тагильчанку без постоянного места работы, подозреваемую в совершении этого убийства, сообщает vtagile.ru.

В отношении ранее не судимой подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Сотрудниками следственного отдела проводится комплекс процессуальных действий. Наказание за совершение особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Обстоятельства убийства на данный момент выясняются.