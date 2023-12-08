В Нижнем Тагиле задержали наркоплантатора

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотических средств в крупном размере. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», тагильчанин сам выращивал наркосодержащие растения. При обыске у него было обнаружено около 436 граммов марихуаны.

При осмотре в его квартире в доме на Октябрьском проспекте оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили пластиковые и стеклянные банки с веществом и его следами, а также электронные весы, ложки со следами растительного вещества и курительную трубку со следами горения.

«Наркополицейские выяснили, что свою “предпринимательскую” деятельность тагильчанин развернул осенью. Убедил деда, что будет выращивать небольшое количество наркосодержащих растений исключительно для лечения аллергии, которой страдает. Любящий дед пошёл навстречу, даже продал два мотоцикла, передав вырученные средства внуку на приобретение нужного оборудования, а также предоставил помещение на территории своего участка в коллективном саду для выращивания растений», — сообщили в ведомстве.

На участке полицейские обнаружили каркасную теплицу, оборудованную системой вентиляции, электрические лампы и термометр. Часть «собранного урожая» проходила процесс сушки, большая часть находилась в различных ёмкостях в ожидании фасовки. Здесь же оперативники обнаружили пластиковый контейнер с семенами и пластиковые бутылки с удобрением.

«Подозреваемый признался полицейским, что всю необходимую информацию для правильного культивирования запрещённых растений почерпнул на профильных форумах в интернете. Как выяснили оперативные сотрудники, приготовленный к употреблению растительный наркотик молодой человек использовал не только в личных целях, но и активно делился им с друзьями и знакомыми за определённое вознаграждение. По всей видимости, незаконный бизнес пошёл в гору, принеся значительный доход “предпринимателю”, выраженный почти в миллионе рублей», — рассказывают в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По результатам проведённого в экспертно-криминалистическом отделе МУ МВД России «Нижнетагильское» исследования, в квартире подозреваемого изъято более 6 граммов марихуаны, количество изъятого наркотического вещества в коллективном саду составило порядка 430 граммов.

Следственным подразделением отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» в отношении ранее не судимого молодого человека возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч.4 ст. 228.1 УК РФ). Подозреваемый находится под домашним арестом.