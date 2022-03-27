В Нижнем Тагиле задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственных дочерей

24 марта сотрудники полиции Нижнего Тагила задержали 32-летнего жителя Вагонки, подозреваемого в изнасиловании собственных малолетних дочерей. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по схожим статьям.

По предварительным данным, подозреваемый совершал действия сексуального характера с детьми начиная с двухлетнего возраста.

Уточняется, что мама девочек предполагала, что её бывший муж домогается детей. Об этом ей рассказывали сами дочери. Но женщина не могла в это поверить и считала обвинения выдуманными. Слова девочек не убедили женщину, и они продолжали оставаться у отца на ночь.

В пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области от комментариев воздержались.