В Нижнем Тагиле задержали лжеполицейского, который торговал наркотиками

В Нижнем Тагиле задержали ранее судимого интернет-торговца наркотиками. Им оказался 31-мужчина, который хранил всю атрибутику и запрещённое вещество на съёмной квартире на улице Строителей. Там же полицейские нашли поддельное удостоверение сотрудника управления экономической безопасности, которое задержанный мужчина приобрёл в даркнете, и три ведра монет достоинством 2, 5 и 10 рублей. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на подозреваемого уже завели пять уголовных дел по сбыту наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД «Нижнетагильское» получили оперативную информацию о том, что местный житель организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. Оперативники вычислили место жительства подозреваемого и его автомобиль. При участии сотрудников ГИБДД мужчину задержали.

Сыщики установили, что на протяжении длительного времени задержанный торговал наркотиками в Нижнем Тагиле. При обыске квартиры полицейские изъяли около килограмма наркотических средств.

«Большую часть обнаружили в полиэтиленовом свёртке в кухонном шкафу. В нём было упаковано четыре пакета типа зип-лок с характерным порошкообразным веществом. Под ванной на магнитах были прикреплены две металлические коробки из-под конфет. В одной из них находились небольшие прозрачные пакетики, используемые для фасовки наркотиков. В другой, помимо аналогичных пакетиков, сотрудники полиции обнаружили ещё один свёрток с наркотическим веществом, прозрачный пакет с готовыми к реализации свёртками с запрещённым веществом в чёрной изоленте, всего 11 штук, а также несколько упаковок изоленты разных цветов и двое электронных весов», — рассказали в полиции.

Также у задержанного найдено поддельное удостоверение сотрудника управления экономической безопасности, которое он приобрёл в даркнете. У подозреваемого изъят компьютер, на котором хранится большое количество информации, подтверждающей причастность задержанного к продаже наркотиков. На средства от продажи запрещённых веществ он приобрёл несколько автомобилей и совершил другие крупные покупки, сообщил начальник полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» Дмитрий Рублёв.

В отношении подозреваемого возбуждено пять уголовных дел по фактам сбыта наркотических веществ. Из них три дела — по уже зарегистрированным преступлениям.

Отмечается, что задержанный был неоднократно судим, в последний раз в 2014 году мужчину осудили за аналогичное преступление — сбыт наркотиков. Он отсидел шесть лет и освободился условно-досрочно, заведомо зная, что снова вернётся к преступной деятельности.

«Данный гражданин имеет богатый набор судимостей, в том числе за причастность к преступлениям, связанным с наркотиками и кражами. В последний раз освободился из исправительной колонии № 54, что в Новой Ляле, в 2020 году условно-досрочно. Кроме смертельного зелья, полицейские нашли у него поддельное служебное удостоверение капитана МВД, а также двое электронных весов и три ведра с монетами номиналом 2, 5 и 10 рублей. Зелье хранилось в шкафу с крупами на кухне и под ванной. Другая криминальная атрибутика была спрятана в ярко оформленные коробки из-под конфет. Существенную помощь сыщикам оказала служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Дайана. Задержанный арестован и содержится под стражей. В отношении него полицией возбуждено пять уголовных дел, шестое, по факту поддельного удостоверения — на подходе», — сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По ходатайству сотрудников полиции подозреваемый заключён под стражу.