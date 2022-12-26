В Нижнем Тагиле задержали лжеминёра-рецидивиста

В Нижнем Тагиле полицейские задержали 31-летнего ранее судимого мужчину, который устроил лжеминирование. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он позвонил в полицию и сообщил, что заминировал кафе на улице Космонавтов, проспектах Мира и Ленинградском. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По указанным адресам выехали сотрудники территориальных отделов полиции, бойцы ОМОНа и Росгвардии, пожарные, спасатели и бригады скорой помощи. После осмотра помещений никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В Дзержинском районе по названному звонившим адресу оказался жилой дом.

Полиция установила, что телефоном с сим-картой, с которой был совершён звонок, пользуется родственник владельца. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, а также за ложное сообщение об угрозе терроризма мужчина, прописанный в том самом доме, адрес которого был назван в числе других объектов «минирований». В конце августа он освободился из исправительной колонии Нижнего Тагила, где с 2018 года отбывал наказание по ч. 2 ст. 167 УК РФ за совершение серии поджогов автомашин.

Полицейские выяснили, что по месту регистрации подозреваемый не проживает. Наряд патрульно-постовой службы заметил похожего по приметам мужчину в районе улицы Красной, его задержали и доставили в Управление МВД по Нижнему Тагилу для разбирательства. Он признался, что находился в заведении на проспекте Мира, был изрядно пьян, решил пошутить и позвонил по телефону 102. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.