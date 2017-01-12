В Нижнем Тагиле задержали инвалида, обвиняемого в жестоком обращении со своими детьми. Следователи ищут его семью

Обвиняемый в жестоком обращении со своими детьми житель Нижнего Тагила Вячеслав Цуркан задержан за неповиновение правоохранительным органам, сообщила начальник местного отделения полиции по делам несовершеннолетних Татьяна Пинаева. Следователи ищут семью Цуркана – жену и шестерых детей, которые проживали в отдельной комнате малосемейки на улице Циолковского.

Уголовное дело на Вячеслава Цуркана было заведено два месяца назад. Соседи заявили, что мужчина не выпускает семью из дома, бьёт детей и не пускает их в школу. В ноябре полицейские пришли проверить жилище Цурканов. Вячеслав заявил, что правоохранители незаконно вломились к нему домой. Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением». Материалы поступили в следственный отдел Ленинского района Нижнего Тагила.

По данным Пинаевой, 11 января следователь приехал к Цурканам, чтобы осмотреть, в каких условиях двое взрослых людей и шестеро детей проживают в комнате на 12 квадратных метрах. Вячеслав отказался открывать дверь и был задержан за неповиновение. Сейчас он находится в отделении полиции. После этого к дому прибыли сотрудники МЧС и вскрыли дверь. В квартире никого не оказалось.

«Дома никого не было, где сейчас находятся жена Цуркана и дети, неизвестно. Следователи ищут её, но это не розыск. Она проходит по делу как свидетель, и следователь хочет её опросить», – подчеркнула Татьяна Пинаева.

Вячеслав Цуркан сейчас находится под стражей. 13 января суд примет решение об избрании ему меры пресечения.

Агентство новостей «Между строк»