В Нижнем Тагиле заболеваемость ВИЧ выросла на 14%

В Нижнем Тагиле за шесть месяцев 2023 года выявлено 219 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, что на 14% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные были озвучены на заседании межведомственной комиссии по ограничению распространения ВИЧ, туберкулёза и инфекционных заболеваний, передаваемых половым путём, которое провёл замглавы города Валерий Суров, сообщает пресс-служба мэрии. При этом охват населения тестированием на ВИЧ в Нижнем Тагиле оказался выше областного — 17,6% против 15,2%.

«Основными путями передачи остаются половой и наркотический. Наибольший рост зафиксирован в возрастной группе 46–49 лет, средний возраст заболевших — 47 лет, из них 43% работающие, 10% самозанятые», — отметила сотрудник областного СПИД-центра Ольга Солдатова.

Ситуация с туберкулёзом лучше прошлогодних показателей. За полгода всего 85 случаев, тогда как годом ранее заболевших было больше на 10,5%. Чаще всего выявляют инфильтративный туберкулёз — в 65,9% случаев. При этом заболевание обнаруживается не во время профосмотров, а по ярким клиническим проявлениям.

Уровень заболеваемости гонореей среди тагильчан снизился на 18,5%, показатели заболеваемости трихомониазом не изменились.