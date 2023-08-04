В Нижнем Тагиле выявили почти 100 собственников жилья, которые сдавали его нелегально в аренду

В Нижнем Тагиле налоговики за прошедший год выявили 98 собственников жилья, сдававших его нелегально в аренду и не сообщавших о своих доходах. Теперь они должны оплатить штрафы и пени, пишет ИА «Все новости» со ссылкой на межрайонную инспекцию ФНС № 16 по Свердловской области.

При этом в налоговой отмечают, что многие арендодатели предпочитают работать легально. По информации на 1 июля 2023 года, в Нижнем Тагиле в налоговую поступило 324 декларации о доходах от арендодателей.

Тем, кто предпочитает не скрывать от государства свои доходы, поможет приложение «Мой налог», где надо выбрать вид деятельности «сдача имущества в аренду», каждый месяц отмечать доход от аренды и за минусом коммунальных платежей платить налог по ставке 4%.