В Нижнем Тагиле выставили на продажу ТЦ «Малина» 

Торговый центр «Малина», находящийся на улице Садовой, выставили на продажу на сервисе Avito. Собственник оценил здание площадью 7 тысяч кв. м в 297 млн рублей.

Как сообщает продавец в объявлении, ТЦ на 90% заполнен арендаторами. Здание находится в шаговой доступности от остановок автобусов и трамваев, городских магистралей.

ТЦ «Малина» был построен в 2015 году. Изначально он планировался как первый в городе экомолл, где на первом этаже можно было бы приобрести свежие фермерские продукты, на втором — одежду, обувь и всё необходимое для дома. Сейчас же основными арендаторами являются кафе-тандырная, супермаркет «Пятёрочка» и магазин одежды «Планета».

Ранее на продажу был выставлен недостроенный ТРК «Континент», находящийся на пересечении Октябрьского и Уральского проспектов. Стоимость объекта — 135 млн рублей.