В Нижнем Тагиле продают долгострой возле нового моста на ГГМ за 135 млн рублей

В Нижнем Тагиле выставили на продажу недостроенный торгово-развлекательный центр рядом с гипермаркетом «Лента» на Гальянке. Объявление на «Авито» разместило агентство недвижимости «Бизнес клуб», стоимость объекта составила 135 млн рублей, пишет v-tagile.ru.

«Продаётся недостроенный торгово-развлекательный центр “Континент” на пересечении Октябрьского и Уральского проспектов, рядом с гипермаркетом “Лента”», — сказано в объявлении.

По проекту торгово-развлекательный центр должен состоять из трёх этажей, его общая площадь составляет 51,8 тысячи кв. метров. Предусмотрена парковка на 700 автомобилей. Земельный участок в 4,5 гектара находится в аренде до 2027 года. Все коммуникации подведены. По оценке собственников объекта, его готовность составляет 15%.