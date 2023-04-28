В Нижнем Тагиле выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний 

В Нижнем Тагиле в 2022 году выросла смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на заседании городской думы рассказал советник министра здравоохранения Свердловской области Борис Вологженинов.

«Появилась тенденция по увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Нижнем Тагиле. Произошёл рост смертей с 742 случаев в 2021 году до 761 случая в 2022 году на 100 тысяч населения. Причиной является тенденция старения населения. Очень сказываются последствия перенесённых НКВИ-заболеваний, потому что это такая подлая болезнь, которая даёт осложнения, особенно на сердечно-сосудистую систему», — отметил Борис Вологженинов.

Решение проблемы в министерстве видят в проведении профилактических мероприятий, а именно в диспансеризации. Также на заседании отметили, что процесс комплектации лечебных учреждений города квалифицированными врачебными кадрами всех специальностей идёт в рамках проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами на территории Свердловской области».

При этом общий показатель смертности в Нижнем Тагиле за 2022 год уменьшился на 26% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 2022-го на 1000 жителей приходилось 15 смертей.

Напомним, по прогнозу социально-экономического развития города до 2025 года мэрии, численность населения за три года может сократиться на 8846 человек. Демографическая ситуация будет ухудшаться, так как смертность в Нижнем Тагиле превышает рождаемость почти в два раза. Кроме того, в прогнозе говорится о том, что на ситуацию повлияет миграция населения.