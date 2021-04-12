В Нижнем Тагиле вынесли приговор похитителям и убийцам 16-летнего подростка. Дело раскрыли спустя 18 лет

Дзержинский суд Нижнего Тагила вынес приговор трём фигурантам уголовного дела о похищении и убийстве 16-летнего подростка, которое было совершено 18 лет назад. Согласно материалам уголовного дела, в январе 2003 года обвиняемые, намереваясь получить крупный выкуп от местного предпринимателя Сергея Чебыкина, решили взять в заложники его несовершеннолетнего сына.

Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом на улице Киевской в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег. Опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в правоохранительные органы, обвиняемые убили подростка. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле.

Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи. Среди задержанных — тагильчанин Евгений Дудров, судимый по статье «Грабёж» в 1999 году, тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила Антон Харламов, судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год. Третьим соучастником стал некто Владимир Иванов, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, грабежи и разбои. Иванов скончался до суда от тяжёлой болезни.

Суд приговорил Дудрова и Харламова к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 18 января 2003 года Нижний Тагил потрясла новость о том, что в карьере на Валёжке найдено тело 16-летнего подростка со следами насильственной смерти. Тогда по горячим следам резонансное преступление раскрыть не удалось, убийцам почти 17 лет удавалось скрываться от правосудия. Как рассказал АН «Между строк» источник, знакомый с ходом расследования, для реализации своего замысла злоумышленники подговорили знакомого Чебыкина-младшего Александра П., чтобы тот позвал подростка сесть к нему в автомобиль покататься, а потом они бы доехали до частного дома на улице Киевской, где их уже будут ждать.

План преступников удался. Александр подождал Чебыкина у тира на Вагонке, и тот без опасений сел к нему в автомобиль. Когда Чебыкин зашёл в дом, то на него напали несколько человек, повалили на пол, связали, отобрали телефон и начали пытать, чтобы узнать пароль. С его телефона они позвонили Чебыкину-старшему и начали его шантажировать. Но, несмотря на предварительные договорённости, вымогатели всё же убили подростка и скинули его тело в карьер.

Выйти на участников банды тагильским сыщикам удалось только в 2018 году. К делу подключились сотрудники СК по Свердловской области и областного полицейского главка. В ходе предварительного следствия допрошено порядка 80 свидетелей, назначено и проведено около 20 экспертиз (судебные генетические, медицинские, психиатрические экспертизы), общий объём материалов уголовного дела составил 12 томов.