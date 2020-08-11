Дело о похищении и убийстве в Нижнем Тагиле в 2003 году сына известного бизнесмена готово для передачи в суд

В Нижнем Тагиле завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, обвиняемых в убийстве подростка в 2003 году. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области, подсудимым предъявлено обвинение по статье УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление».

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2003 года обвиняемые, намереваясь получить крупный выкуп от местного предпринимателя, решили взять в заложники его 16-летнего сына. По информации АН «Между строк», жертвой преступления стал сын известного тагильского предпринимателя Сергея Чебыкина.

«Под обманным предлогом сообщники привезли подростка в дом по улице Киевской в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать его до получения денег. Однако вскоре, опасаясь, что юноша может сообщить о совершённом в отношении него преступлении в правоохранительные органы, обвиняемые убили подростка. Тело потерпевшего они вывезли на автомобиле на участок местности вблизи одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле», — говорят в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

«Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи. Среди задержанных — тагильчанин по имени Евгений, ранее судимый по статье “Грабёж” в 1999 году, тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, ранее судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, грабежи и разбои. За факт киднеппинга и последующее убийства ребёнка злоумышленникам придётся ответить не только перед судом, вне зависимости от того, какое наказание они понесут по действующему законодательству. Уверен, их покарает и сама жизнь, как уже произошло с одним из них», — пояснил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Напомним, 18 января 2003 года Нижний Тагил потрясла новость о том, что в карьере на Валёжке найдено тело 16-летнего подростка со следами насильственной смерти. Тогда по горячим следам резонансное преступление раскрыть не удалось, убийцам почти 17 лет удавалось скрываться от правосудия. Как рассказал АН «Между строк» источник, знакомый с ходом расследования, для реализации своего замысла злоумышленники подговорили знакомого Чебыкина-младшего Александра П., чтобы тот позвал подростка сесть к нему в автомобиль покататься, а потом они бы доехали до частного дома на улице Киевской, где их уже будут ждать.

План преступников удался. Александр подождал Чебыкина у тира на Вагонке, и тот без опасений сел к нему в автомобиль. Когда Чебыкин зашёл в дом, то на него напали несколько человек, повалили на пол, связали, отобрали телефон и начали пытать, чтобы узнать пароль. С его телефона они позвонили Чебыкину-старшему и начали его шантажировать. Но, несмотря на предварительные договорённости, вымогатели всё же убили подростка и скинули его тело в карьер.

Выйти на участников банды тагильским сыщикам удалось только в 2018 году. К делу подключились сотрудники СК по Свердловской области и областного полицейского главка. Всего, по данным АН «Между строк», по делу проходят пятеро фигурантов: Александр П., Евгений Д., Антон Х., Евгений С. и Владимир И., которые дали показания друг на друга.