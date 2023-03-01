В Нижнем Тагиле вынесли приговор многодетной матери-алкоголичке, которая спаивала своего 14-летнего сына

Пригородный районный суд Свердловской области вынес обвинительный приговор многодетной матери-алкоголичке, которая спаивала своего 14-летнего сына.

Напомним, уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) было передано в Пригородный районный суд в конце ноября 2022 года. Тогда в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» уточнили, что ещё двое детей (6 и 8 лет) подсудимой были помещены в социально-реабилитационный центр, а сама мать направлена на лечение от алкогольной зависимости. Семья проживает в Пригородном районе и состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная.

Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно.