В Нижнем Тагиле будут судить многодетную мать-алкоголичку, которая спаивала своего 14-летнего сына. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», эта семья проживает в Пригородном районе и состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних как неблагополучная.

Факт вовлечения подростка в распитие спиртных напитков инспекторы ПДН выявили во время посещения этой семьи с проверкой. По результатам проверки младшие дети (6 и 8 лет) были временно помещены в социально-реабилитационный центр. Мать сейчас проходит курс лечения от алкогольной зависимости.

29 ноября уголовное дело по ч. 2 ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) поступило в Пригородный районный суд.