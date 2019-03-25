В Нижнем Тагиле вынесли приговор банде наркокурьеров

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении группы наркокурьеров в составе трёх человек (Геворгян Александры, Калимуллиной Юлии и Мамедова Али), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом было установлено, что Геворгян на территории Нижнего Тагила в апреле и октябре 2017 года сбыла наркотические средства, в том числе посредством «закладки» (тайника) около 200 граммов героина. Позже Геворгян организовала преступную группу и привлекла к участию в незаконной деятельности Мамедова и Калимуллину, которые по её указанию с октября 2017 года приобретали большие партии наркотических средств, проверяли их качество, расфасовывали на более мелкие партии и сбывали потребителям при личной встрече и посредством «закладок» (тайников).

«В начале декабря 2017 года при поставке на территорию Свердловской области из Пермского края крупной партии героина (около 770 граммов) сотрудники правоохранительных органов на 144-м километре автодороги Серов — Екатеринбург задержали передвигавшихся на автомашине Мамедова и Калимуллину. Кроме наркотиков, в автомобиле изъят принадлежащий Мамедову револьвер с девятью патронами калибра 5,6 мм», — рассказали в ведомстве.

Руководителя преступной группы Геворгян задержали в марте 2018 года, при проведении обыска в её доме был обнаружен наркотик карфентанил массой более 35 граммов, от которого она пыталась избавиться, выбросив свёрток с расфасованным наркотиком из окна.

Подсудимые признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере, Геворгян также — в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере, а Мамедов — в приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере, оружия и боеприпасов.

Дзержинский районный суд назначил Александре Геворгян наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом 150 тысяч рублей. Юлии Калимуллиной — лишение свободы на 10 лет и штраф 60 тысяч рублей, Али Мамедову — 11 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.