В Нижнем Тагиле выбрали депутата, который будет следить за замерами объёмов ТКО

Сегодня на заседании постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству депутаты гордумы Нижнего Тагила делегировали вице-спикера Игоря Базилевича проконтролировать ход мероприятий по замерам объёмов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Как рассказал присутствующим руководитель аппарата администрации Андрей Ленда, представитель депутатского корпуса войдёт в состав рабочей группы, которая на протяжении четырёх сезонов будет мониторить взвешивание отходов на территории города.

«Будут определены те точки, на которых планируется проводить замеры. Количество этих точек будет большое, соответственно, и состав рабочей группы тоже будет большой. Непосредственно осуществлять замеры будут специалисты управления городским хозяйством, а рабочая группа будет осуществлять контроль», — пояснил представитель мэрии.

По словам чиновника, собранные данные будут направлены в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) для пересмотра нормативов накопления. При этом Андрей Ленда отметил, что подобные рекомендации по пересмотру норм накопления направлены во все муниципалитеты Северного АПО.

Напомним, 15 марта РЭК Свердловской области снизила тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов ТКО от 1,1 до 1,7% в зависимости от регоператора. В Нижнем Тагиле (регоператор «Рифей») платёж снизится примерно на 73 копейки. Региональные власти также анонсировали снижение тарифа на 12 рублей в месяц в случае, если удастся избавить операторов от налога на прибыль и снизить НДС.

Жители многоквартирных домов в Нижнем Тагиле с января 2019 года должны были платить на вывоз мусора примерно 143 рубля в месяц, а владельцы ИЖС — 169 рублей с прописанного человека. Значительное повышение тарифа спровоцировало в Нижнем Тагиле протест, в городе регулярно проводятся митинги и пикеты. Заместитель генерального прокурора в УрФО Юрий Гулягин на совещании в Нижнем Тагиле объявил предостережения министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, главам Новоуральского, Серовского городских округов и городского округа Краснотурьинск, а также директорам трёх регоператоров.