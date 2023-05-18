В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы провели первую операцию по септопластике и помогли пациентке начать полноценно дышать

В Нижнем Тагиле врачи Демидовской больницы помогли восстановить нормальное дыхание 34-летней пациентке, которая не могла полноценно дышать после перелома костей носа. Первую операцию по септопластике (коррекции формы носовой перегородки — Прим. ред.) провели за 40 минут, её выполнили заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Сергей Чередников и челюстно-лицевой хирург Гор Басенцян.

«С 18 лет я не могла полноценно дышать, и вот наконец-то в родном городе появилась возможность сделать такую операцию. Уже на четвёртые сутки меня отпустили домой, периодически прихожу к врачам на плановые осмотры. Я даже не могу словами описать своё новое дыхание. От всей души говорю спасибо докторам: мне стало не просто легче дышать, а легче жить. Даже голос изменился — я пока привыкаю к новому тембру», — поделилась пациентка.

Септопластику Наталье сделали по медицинским показаниям бесплатно по полису ОМС. Операцию провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение», по которому доступен широкий спектр медицинской помощи пациентам по месту жительства.

По словам врачей, деформации перегородки носа встречаются у 80% людей. Причины возникновения могут быть разные: наследственная патология, травма или воздействие полипов и опухолей внутри носа. Искривления перегородки не всегда заметны внешне, но могут мешать дыханию, вызывая храп, отток слизи в горло и другие проблемы.

«Демидовская больница является одним из областных центров по хирургическому лечению патологии лицевого скелета. Внедрение такой передовой методики оказания помощи пациентам, как септопластика, позволило повысить доступность данного вида манипуляций для жителей всего Горнозаводского округа Свердловской области. Оперативное лечение проводится в кратчайшие сроки», — подчеркнул главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Для проведения септопластики пациенту необходимо обратиться за консультацией к врачу-оториноларингологу. При выявлении патологии специалист направит пациента на рентген, после этого будет дано заключение, нуждается ли человек в операции.