В Нижнем Тагиле врач-травматолог через суд взыскал с пациентки 10 тысяч рублей за клевету. Соответчиками по делу выступили АН «Между строк», URA.RU и «ВКонтакте»

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по гражданскому иску врача-травматолога Бахтияра Балтабаева о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, инцидент произошёл 5 июля прошлого года в травматологическом пункте ГБ № 4 Нижнего Тагила на улице Металлургов, 2. Местная жительница Дарья Фёдорова пришла на приём к Балтыбаеву за оказанием медицинской помощи. По словам женщины, врач отказал ей в лечении, а также угрожал тагильчанке судом, если она будет жаловаться на него в СМИ. Дарья включила камеру на телефоне и начала снимать происходящее на видео, которое после выложила в паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

В конце 2022 года медик подал на женщину в суд, поскольку, по его мнению, ответчица распространила о нём клевету. Мужчина хотел, чтобы она опровергла опубликованную информацию, а также заплатила 500 тысяч рублей за моральный вред.

1 февраля текущего года на предварительном судебном заседании ответчица не признала заявленные требования истца, пояснив, что в другом травмпункте, на Липовом тракте, её осмотрели и назначили лечение. После подачи иска Тагилстроевский суд привлёк к участию в деле АН «Между строк», URA.RU, а также социальную сеть «ВКонтакте» в качестве соответчиков, поскольку к исковому заявлению приложены публикации СМИ.

Отметим, что в заметке АН «Между строк» не были размещены ни персональные данные врача, ни видео из кабинета.

В итоге Тагилстроевский районный суд удовлетворил иск Балтабаева частично, оценив нанесённый ему моральный вред в размере 10 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило. У сторон есть месяц, чтобы его обжаловать.