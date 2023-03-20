В Нижнем Тагиле возле школы № 75/42 обнаружен труп пенсионерки

В Нижнем Тагиле возле жилого дома на Красном Камне, недалеко от школы № 75/42, расположенной на улице Победы, 35, в минувшую пятницу был обнаружен труп пожилой женщины. Как сообщили АН «Между строк» в Следственном отделе по Тагилстроевскому району, трагедия произошла в утренние часы. В ведомстве уточнили, что смерть тагильчанки не носит криминального характера.

«Выезжали следователи. Осмотрели труп. Признаков криминала или совершения преступления обнаружено не было. Причина: возраст, заболевание. Бабушка проживала в этом доме, возле которого и была обнаружена», — рассказали АН «Между строк» в Следственном отделе по Тагилстроевскому району.