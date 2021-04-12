В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором серьёзно пострадала 5-летняя девочка

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 5-летняя девочка. Мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения забрал своего ребёнка из детского сада, после чего попал в аварию. Девочка была госпитализирована с множественными травмами.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы девочка получила тяжёлую сочетанную травму: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб лёгких, тупая травма живота с разрывом селезёнки, закрытые переломы плеча и голени», — сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения». Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Напомним, авария произошла 9 марта у дома № 15 по улице Индустриальной. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Kia Cerato, а также с грузовым автомобилем КамАЗ. В результате столкновения девочка, которая ехала вместе с пьяным отцом на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, была госпитализирована в детскую больницу с повреждением нескольких органов.