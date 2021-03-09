Пьяный водитель без прав устроил ДТП с иномаркой и грузовиком в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 33-летний мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения решил забрать свою 5-летнюю дочь из детского сада на автомобиле и попал в ДТП. В результате столкновения водителя и маленькую девочку госпитализировали с травмами.

Авария произошла 9 марта около 17 часов у дома № 15 по улице Индустриальной. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Kia Cerato, которой управлял 40-летний мужчина, а также с грузовым автомобилем КамАЗ под управлением 58-летнего мужчины.

В результате столкновения 5-летняя девочка, которая ехала вместе с пьяным отцом на переднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, госпитализирована в детскую больницу с повреждением нескольких органов. Чтобы вытащить ребёнка из автомобиля, пришлось вызывать службу спасения. Как рассказал АН «Между строк» директор МБУ «Центр защиты населения» Сергей Копёркин, девочку зажало между передней панелью автомобиля и сиденьем. Отца также увезли в городскую больницу № 4 с переломом левой лодыжки.

«Провести освидетельствование на состояние опьянения на месте происшествия не представилось возможным в связи с госпитализацией водителя. Известно, что отец употреблял спиртные напитки в саду, после чего вернулся домой и решил забрать дочь из детского сада. Матери ребёнка не было известно о его намерениях, она собиралась за ней сама», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

Также известно, что автомобиль ВАЗ мужчина недавно приобрёл в подарок своему отцу, но поставить на учёт не успел.