В Нижнем Тагиле восстановили украденный на Вые памятник участникам ВОВ (ВИДЕО)

Добровольцы поискового отряда «Скорпион» своими силами вновь восстановили украденный в конце мая памятник фронтовикам на Вые. На этот раз металлическую конструкцию решили заменить бетонной, чтобы у злоумышленников не возникало желания украсть монумент.

Саму стелу изготовили местные предприниматели, пожелавшие остаться анонимными. «Союз-НТ» выделил отряду трактор на расчистку местности перед монументом.

«Нам начали звонить правоохранители с вопросами о пропаже памятника, уточняли, не забрали ли мы его на реконструкцию. Так мы и узнали, что монумент кто-то срезал. Где он сейчас — неизвестно, но, возможно, в процессе расследования полиция сможет это выяснить», — говорит участник поискового отряда «Скорпион» Сергей Гапонов .

Шесть лет назад заброшенный монумент на Зай-горе планировали сдать на металлолом, но тогда его спасли и отреставрировали «скорпионы». Активисты покрасили стелу, почистили табличку и поменяли плитку постамента.

«В этот раз всё будет облицовано плиткой, в середине будет стоять мраморная плита, на которой и будет табличка со всеми фамилиями. А на верхушке памятника будет красная звезда», — рассказывает ещё один участник ПСО «Скорпион» Анатолий Чигвинцев.