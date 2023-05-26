В Нижнем Тагиле на Вые украли памятник участникам Великой Отечественной войны. Полиция и СК начали проверку

В Нижнем Тагиле украли металлический монумент участникам Великой Отечественной войны, установленный на Зай-горе на Вые. Следственный комитет и полиция начали проверку, а энтузиасты из команды «Скорпион», которые отреставрировали памятник шесть лет назад, намерены восстановить его своими силами, сообщает ИА «Все новости».

Небольшой памятник был установлен на улице Лебяжинской, где действовало управление щебёночного карьера «Зай-гора». К стеле была прикреплена табличка с именами 30 участников боевых действий, которые, вероятно, добывали строительный камень на местном карьере, а с началом ВОВ ушли на фронт.

Шесть лет назад заброшенный монумент намеревались сдать на металлолом, но его спасли страйкболисты команды «Скорпион» (создавшие позднее одноименный добровольческий поисковый отряд). Они не смогли выяснить, на чьём балансе находится памятник, поэтому отреставрировали его за свой счет: добровольцы покрасили стелу, почистили табличку и поменяли плитку постамента.

Монумент до и после реставрации Монумент до и после реставрации

Об исчезновении памятника на Зай-горе сообщил подписчик сообщества во «ВКонтакте» «ТТ Нижний Тагил». Неизвестные срезали и унесли основу памятника — металлическую стелу. Таблички с именами фронтовиков и надписью «1941–1945» оставили на земле. Наиболее вероятно, что монумент украли для сдачи на металлолом. Представители отряда «Скорпион» узнали о пропаже от полицейских. Участники намерены восстановить стелу, но не из металла, чтобы избежать повторного эпизода воровства. Сотрудники СК сделали запросы в администрацию Нижнего Тагила об установлении возможного балансодержателя памятника.

«Это варварство, нет ничего святого у людей. Наши предки воевали, погибали… Мы с командой думаем, что снова восстановим памятник, возможно, не из железа, а из чего-то другого, что нельзя было бы своровать. Железо всё равно рано или поздно кто-то украдёт. Таблички вроде парни съездили забрали, мы всё обратно приколотим, сделаем. Конечно, так нельзя оставлять», — прокомментировал руководитель поискового отряда «Скорпион» Игорь Гапонов.

Об истории монумента практически ничего неизвестно. В 60–80 годах прошлого столетия в Нижнем Тагиле был бум на установку памятных сооружений павшим воинам Великой Отечественной. Их делали на средства участников войны и основных предприятий. Таких монументов в городе было не меньше десятка. Не все они сохранились, и значительная часть не занесена в реестр, поскольку не имеет как таковой художественной и монументальной ценности.