В Нижнем Тагиле вор-рецидивист зарезал собутыльника, а потом сдался полиции

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 37-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве собутыльника, оскорблявшего его жену. Как сообщил АН «Между строк» старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, расследование уголовного дела завершено, тагильчанину грозит за особо тяжкое преступление до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 9 февраля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Победы, в гостях у 48-летнего мужчины, с которым он познакомился накануне, поссорился с ним. Словесная перепалка переросла в поножовщину: обвиняемый ранил своего оппонента в область груди кухонным ножом. От полученной травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

«Ныне обвиняемый и раньше был не в ладах с законом. В 2002 и 2017 годах он получил судимости за совершение имущественных преступлений. В 2021 году уголовное дело по обвинению его в очередной краже также было направлено следствием полиции в суд. Статус подсудимого по делу о краже, впрочем, не остановил этого “джентльмена удачи” от новых похождений по “пьяной лавочке”. О случившемся обвиняемый самостоятельно сообщил стражам порядка, лично прибыв в территориальный отдел полиции. После этого вместе с представителями МВД он приехал на место происшествия, указав квартиру, в которой произошло преступление, и тело убитого. Обвиняемый в ходе допроса пояснил, что ссора произошла после того, как он рассказал своему новому знакомому о том, что жена не пускает ночевать его домой в пьяном виде. Знакомый же, пытаясь выразить сочувствие обвиняемому, стал нелестно отзываться о его жене, что, однако, не понравилось обвиняемому, который в итоге и схватился за нож», — рассказал АН «Между строк» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Тагилстроевский районный суд города Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.