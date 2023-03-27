В Нижнем Тагиле водолазы-спасатели провели показательные учения на городском пруду

25 марта в Нижнем Тагиле на спасательной станции МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила» прошли профилактические учения водолазов-спасателей. Специалисты демонстрировали навыки спасения людей на водных объектах в весеннее время, а также наглядно прорабатывали проблемные ситуации, которые могут возникнуть при спасении человека.

В учениях приняли участие студенты медколледжа и НТГСПИ, члены Всероссийского студенческого корпуса спасателей и поисковых отрядов города. Спасатели не только продемонстрировали ребятам свои навыки, но и дали им возможность попробовать свои силы в спасении провалившегося под лёд человека. В качестве условного утопающего выступил начальник спасательной станции Александр Витюнин. Помимо практически полезных мероприятий, любой желающий мог почувствовать себя настоящим спасателем, примерив водолазную маску и подышав из кислородного баллона.