В Нижнем Тагиле водители просят отключать светофоры в ночное время

Водители Нижнего Тагила попросили мэрию отключать на ночь светофоры или переводить их в режим «мигающего жёлтого», чтобы не «пропускать воздух» на пустых перекрёстках. С официального аккаунта городской администрации поступил ответ, что такое требование исходит от ГИБДД и светофоры работают в круглосуточном режиме с 2017 года.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что такие требования предъявляются лишь в целях повышения обеспечения безопасности на дороге, а режим работы светофорного объекта регулируется по ГОСТу. К тому же многие и вовсе игнорируют регулировщика, создавая аварийные ситуации.

«Согласно проведённому анализу при выключенных светофорах в ночное время суток, где ранее был зафиксирован всплеск ДТП, отмечено значительное снижение их количества. На некоторых участках автодорог при выключенных светофорах ДТП не регистрируются вовсе, что говорит о результативности. Основываясь на анализе аварийности, на тех участках, где светофоры находятся в режиме “жёлтого мигающего”, факты ДТП регистрируются постоянно. Водители не смотрят на установленные знаки», — рассказали в Госавтоинспекции.

Автоюрист, блогер и общественный деятель Кирилл Форманчук в разговоре с журналистом АН «Между строк» отметил, что отключать в ночное время светофоры и переводить их в режим «жёлтого мигающего» — хорошая инициатива, особенно для формата небольших городов.

«В небольших городах или на перекрёстках с небольшой интенсивностью движения можно отключать светофоры. Зачастую ночью у водителей не хватает терпения пару минут постоять на красном и они, не дожидаясь зелёного сигнала светофора, проезжают. Но надо понимать, что отключение светофора может привести и, скорее всего, приведёт к небольшому росту ДТП, особенно на больших перекрёстках. Так бывает, когда водитель, двигающийся прямо, не соблюдает скоростной режим, а другой водитель выезжает ему наперерез, например, для поворота», — прокомментировал общественник.