В Нижнем Тагиле вновь активизировались предприимчивые граждане, продающие втридорога «инновационные» огнетушители (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле вновь активизировались предприимчивые граждане, которые ходят по домам и под видом «инновационных» втридорога продают огнетушители. На этот раз такой огнетушитель за цену почти в 5 раз выше рыночной приобрела одна пожилая женщина. Молодые люди попали на камеры систем видеонаблюдения.

«Два молодых человека пришли в дом к моей бабушке и начали предлагать этот товар. Прошли в квартиру, начали заговаривать ей зубы и наглым образом убеждать купить “самосрабатывающий огнетушитель”. Якобы это новшество, которое только вышло на рынок и будет очень полезным в бытовых условиях при ЧП. Бабушка удивилась сумме, которую указали в акте, но в спешке подписала его. Так бабушка потеряла 10 тысяч рублей, тогда как на маркетплейсе OZON такой огнетушитель стоит всего лишь 2275 рублей», — сообщает подписчик группы «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

В январе уже происходили похожие инциденты. Мужчины ходили по квартирам, представлялись сотрудниками пожарной инспекции и продавали доверчивым пенсионерам похожие огнетушители.