Внимание, новый способ мошенничества! В Нижнем Тагиле по домам ходят лжепожарные, которые втридорога продают необычные огнетушители

В Нижнем Тагиле на Гальянке мужчина, представившийся сотрудником пожарной инспекции, продал 76-летней пенсионерке устройство для пожаротушения по цене в три раза дороже закупочной.

Как рассказала АН «Между строк» пострадавшая, гость показал удостоверение сотрудника МЧС и сказал, что объявление о визите пожарных было заранее вывешено на дверях подъезда. Он объяснил, что с «проверкой» в дом на Черноисточинском шоссе приходили ещё в августе, но тогда в квартире пенсионерки никого не оказалось. Затем мужчина стал проводить инструктаж и задавать вопросы, как вести себя при пожаре, спрашивал пожилую женщину про вентиляцию и газ. Лжепожарный сказал, что сейчас проходит акция для пенсионеров по установке устройства для автоматического пожаротушения, за которые женщине нужно заплатить всего 10 тысяч рублей.

«Вот как-то он сумел меня уговорить. Хотя я помнила, что осенью уже были и пожарные, и газовщики. Высокий мужчина, он показал удостоверение, сказал, что обычно они устанавливают такие устройства за 24 тысячи рублей. Однако цену “со скидкой” он назвал мне только после того, как всё установил. После уже спохватилась и обратилась к соседям, но к ним никто не заходил», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

В компании ООО «Страда», по заказу которой производятся подобные устройства, журналисту АН «Между строк» пояснили, что сделать оптовый заказ у них может любой желающий. На Кирово-Чепецком заводе «Агрохимикат» в Кировской области, где эту продукцию делают, сообщили, что сотрудники предприятия никогда не реализуют устройства самостоятельно, они продаются только через специализированные магазины.

Устройство, которое гость продал пенсионерке, напоминает по форме большую круглую таблетку, которая в случае возгорания должна распылить порошковое вещество и потушить огонь. Розничная цена такого огнетушителя составляет около 3 тысяч рублей, сказано на сайте производителя.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что похожая ситуация произошла с жителями Октябрьского проспекта на Гальянке 10 января. Там также установили подобные противопожарные устройства. По этому факту проводится проверка.

Сотрудники МЧС России предостерегают граждан от действий аферистов. Инспекторы Госпожнадзора во время обходов и встреч с жителями лишь напоминают о правилах пожарной безопасности. Ведомство не оказывает платных услуг и ничего не продаёт.

Сотрудники всегда одеты в форму и предъявляют служебное удостоверение. Аферисты же обычно начинают проверять всё: например, электропроводку и газовое оборудование, а после уговаривают приобрести у них необходимые приборы. Если возникают подозрения, необходимо сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02 или 102. Для получения консультаций по вопросам пожарной безопасности можно обращаться в региональные управления МЧС России.