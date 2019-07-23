В Нижнем Тагиле велосипедист попал в больницу после аварии на Черноисточинском шоссе

22 июля в 11:10 под колёса автомобиля Renault под управлением 49-летнего мужчины попал 40-летний велосипедист. ДТП произошло, когда иномарка выезжала с парковки магазина по адресу Черноисточинское шоссе, 78 и начала поворачивать в сторону улицы Просёлочной. В этот момент под колёса машины попал велосипедист, который ехал по Черноисточинскому шоссе в сторону Октябрьского проспекта. В отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что владелец иномарки не уступил дорогу велосипеду.

40-летний мужчина получил ушибы головы, правого плеча и подвздошной области. Его госпитализировали в ЦГБ № 2.