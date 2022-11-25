В Нижнем Тагиле вандалы разломали новые качели и тренажёры в парках и скверах

В Нижнем Тагиле вандалы разломали новые качели в экопарке и парке Победы на ГГМ. Кроме того, ремонт понадобится детской площадке на Гвардейском бульваре. Об этом сообщается в паблике управления городским хозяйством тагильской мэрии во «ВКонтакте».

Напомним, этим летом чиновники пригрозили тагильчанам демонтировать все сломанные детьми качели без замены. Несмотря на установленные видеокамеры в отремонтированном парке Металлургов, вандалы испортили новые объекты в августе 2022 года. В городе уже установлено 122 видеокамеры в парках и скверах, но вандалы продолжают ломать арт-объекты и качели, нарушая культурный отдых горожан.