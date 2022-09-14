«Наши парки снова станут пустыми». Чиновники Нижнего Тагила пригрозили демонтировать все сломанные детьми качели без замены

Управление городским хозяйством Нижнего Тагила опубликовало на своей официальной странице во «ВКонтакте» обращение к тагильчанам, в котором не напрямую, но обвиняет их в поломке новых объектов в парках. К публикации приложено фото переполненной детьми качели в обновлённом Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое. Также в своём посте чиновники отметили, что при повреждении качелей не будут заменять их на новые, а просто демонтируют.

«Хотелось бы ещё раз заострить внимание тагильчан, посещающих парки и площадки, в отношении использования игрового и спортивного оборудования. У ВСЕГО ЕСТЬ ПРЕДЕЛ! Неправильное использование и перегрузки ведут к поломкам. Мы вынуждены будем просто убирать неисправное оборудование, так как его замена требует дополнительного планирования и выделения средств. Наши парки снова станут пустыми, все будут просто гулять по дорожкам», — сказано в обращении управления горхозяйства.

Одна из тагильчанок в комментариях под постом заметила, что при планировании детских площадок нужно учитывать число качелей в зависимости от количества детей. На что девушке ответили, что «это всё нужно учитывать при воспитании детей».

«А что вы хотели? Не было, и вдруг появилось! Поначалу так и будет! Закладывайте деньги на содержание и ремонт. Культура и менталитет — вещи инертные, в один день не изменишь», — пишет в комментариях тагильчанин Вадим.

Напомним, что недавно в этом же парке вандалы сломали качель для малышей и информационные стенды, а также перенесли скамью в новый фонтан. При этом на обновлённой территории работают камеры видеонаблюдения.