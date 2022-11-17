В Нижнем Тагиле в Парке культуры и отдыха металлургов установили 24 камеры видеонаблюдения

В Нижнем Тагиле специалисты МБУ «Центр организации дорожного движения» установили 24 камеры видеонаблюдения во время первого этапа благоустройства Парка культуры и отдыха металлургов, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

Всего в течение 2022 года в городе должны подключить 110 видеокамер: на Привокзальной площади, в Парке культуры и отдыха металлургов, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы», на Ленинградском проспекте и мосту через Нижнетагильский пруд.

В прошлом году новые видеокамеры системы «Безопасный город», внедрение которой началось в 2013 году, установили в таких местах, как экопарк на Муринских прудах, аллея «Рандеву», «Тагильская лагуна — 2», площадь Танкостроителей, сквер за ДК «Юбилейный».

«Мы устанавливаем различное современное оборудование, среди которого есть как простые поворотные и панорамные видеокамеры, так и объекты биометрической идентификации личности. Этим летом, когда из-за ремонта путепровода на улице Циолковского было затруднено движение транспорта между центральной частью города и Тагилстроем, были случаи, когда наши операторы с помощью системы “Безопасный город” в ручном режиме смогли обеспечить “зелёную волну” для максимально быстрой доставки пациентов в лечебные учреждения на машинах скорой помощи», — рассказал директор МБУ «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил» Вячеслав Масальский.

На сегодня в городе установлены 122 видеокамеры, они помогают следить за порядком на Театральной площади, в парке Бондина, возле Демидовской дачи и в других популярных местах отдыха. Благодаря новой системе видеонаблюдения сотрудникам правоохранительных органов удаётся по горячим следам ловить преступников, а также определять нарушителей на дорогах и предотвращать попытки вандализма. Установленный в Нижнем Тагиле центр обработки данных рассчитан на подключение порядка 2 тысяч видеокамер.

В следующем году к системе подключат камеры на территории Городского дворца детского и юношеского творчества, Нижне-Выйского сквера. Также на улицах Нижнего Тагила установят оборудование для интеллектуальных транспортных систем в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги».