В Нижнем Тагиле в обновлённом Парке металлургов вандалы испортили новые объекты

Сегодня ночью в частично благоустроенном Парке культуры и отдыха металлургов на Тагилстрое вандалы испортили новые объекты. Так, после ночной прогулки хулиганов скамья оказалась в фонтане, качель для малышей и информационные стенды также были сломаны. Об этом на своей личной странице в соцсети написал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, призвав тагильчан сразу обращаться в полицию, если они стали свидетелями актов вандализма.

«Такое вот “доброе утро” в Парке металлургов. Мы строим скверы, стараемся делать их максимально комфортными и красивыми для вас, но кого-то, видимо, больше радует разруха? Откуда это желание испортить новые объекты, сделанные для людей? Бросить скамейку в фонтан? Средства, которые мы ежегодно вкладываем в восстановление испорченного, сопоставимы с благоустройством новой территории. И переломить ситуацию можно только вместе!» — пишет мэр города.

В комментариях возмущённые тагильчане, которые очень ждали обновлённый парк, предлагают свои возможные решения проблемы.

«Выход есть — строить всё из железобетона, некрасиво и практично», — пишет Андрей Петров.

«Мы приезжали с детьми погулять в парк ещё в период строительства. Трое малолетних невоспитанных подростков лет 12 или 13 на этой самой качели на пружине раскачивались изо всех сил. Когда я подошла, сделала замечание, меня ещё и послали вслед. Что делать-то в такие моменты? Стоять и охранять я тоже не могу. Где патруль ППС, почему никто не дежурит в парке? И вообще, думаю, в любом парке, в который имеется доступ круглосуточно, должен быть дежурный пункт ППС. А уж тем более в таком районе, как Тагилстрой!» — пишет Ольга Воронова.

Напомним, что в Парке культуры и отдыха металлургов после полугодовой реконструкции тагильчане начали гулять буквально на прошлой неделе. Журналист АН «Между строк» оценил изменения. Сейчас благоустройство территории парка продолжается, там установлены камеры видеонаблюдения, однако и они не смогли спасти новое место для прогулок от подобных ситуаций.