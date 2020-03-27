В Нижнем Тагиле в выходные перед нерабочей неделей будет тепло

В конце марта в Свердловской области потеплеет. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, днём воздух прогреется до плюс 7 градусов, но по ночам сохранятся минусовые температуры.

Сегодня, 27 марта, дневная температура составит 2–7 градусов выше нуля. В субботу потеплее — до +9, а в воскресенье до +12.

27 и 28 марта местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, 29 марта существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западного направления, со скоростью 9–14 метров в секунду.

Добавим, что следующая неделя для большинства россиян будет нерабочей. Соответствующий указ 25 марта в связи с угрозой распространения COVID-19 подписал президент Владимир Путин. Локальное постановление утвердил губернатор Евгений Куйвашев, попросивший свердловчан не выходить из дома без острой необходимости.

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