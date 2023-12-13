В Нижнем Тагиле в пожаре погибли два человека

Накануне, 12 декабря, в Нижнем Тагиле в микрорайоне Нижняя Черемшанка произошёл пожар. Во второй половине дня на улице Геологов загорелся частный дом, при пожаре погибли двое мужчин, их личности сейчас устанавливаются. Тела были обнаружены пожарными при разборе сгоревших конструкций.

Площадь возгорания составила 36 кв. м, рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнём при курении. На месте работали два пожарных расчёта и шесть человек личного состава дежурных караулов. По факту ЧП дело передано в Следственный комитет.