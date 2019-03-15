В Нижнем Тагиле в пожаре погибла 70-летняя пенсионерка

Вечером 14 марта в квартире на четвёртом этаже в доме № 3 по улице Окунева произошёл пожар, в котором погибла 70-летняя женщина. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, около 20:00 соседка погибшей почувствовала запах гари и вышла на лестничную клетку. Поскольку у неё были ключи от квартиры соседки, то она открыла дверь и увидела на полу лежащую хозяйку квартиры. По предварительным данным, огонь возник из-за неисправной электрической грелки. К месту пожара выезжали три единицы техники и восемь человек личного состава.