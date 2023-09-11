В Нижнем Тагиле в парке «Народный» открыли площадку для игры в городки (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле в парке «Народный» состоялось открытие площадки для игры в городки. Клуб туристов «Азимут» презентовал свой проект «Рюхи в “Народном”», реализованный при благотворительной поддержке ЕВРАЗа. На мероприятие позвали студентов и школьников из местных учебных заведений. Ребят разбили по командам и объяснили им правила игры.

«Мы долго изучали, смотрели, чего у нас в городе нет. Сейчас очень много спортивных площадок, много учреждений, которые развивают различные виды спорта. И подумали: чтобы нам победить в конкурсе, народ надо заинтересовать. И сделать нужно то, что либо совсем новое, либо хорошо забытое старое. И вспомнили про игру в городки. Раньше они назывались по-разному. Одно из названий — рюхи. Суть игры одна и та же — битами вы выбиваете цилиндрические поленья в виде различных фигур», — рассказывает автор проекта Дмитрий Цветков.

Проект занял первое место в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!». На создание городошной площадки компания выделила 600 тысяч рублей. В комплектацию площадки входят листы с разметкой, отбойная стенка, ограждение и планки.

На мероприятие пришли представители ЕВРАЗа, и мы решили поинтересоваться, почему конкурсная комиссия выбрала проект клуба туристов «Азимут».

«Проект был самым сильным в номинации сохранения историко-культурного наследия в формате возрождения игр. Клуб правильно составил всю документацию, правильно защитил идею. У такого проекта есть социальная значимость для разных слоёв населения. Охват участников может быть очень большой. Этот критерий был важен для наблюдательных советов», — рассказывает начальник департамента по корпоративной социальной ответственности РЦКО «Урал» Марина Шабалова.

Теперь все жители города смогут посетить площадку с 10:00 до 22:00. По средам в 10:00 и в 14:00 здесь будут проходить мастер-классы и обучающие программы. Записаться на занятие может любой желающий.

Напомним, первая городошная площадка появилась в Нижнем Тагиле в 1954 году в Парке культуры металлургов на Тагилстрое. Она находилась за стадионом и крытой танцплощадкой. Построена она была спортсменами-городошниками НТМК во главе с председателем ДСО НТМК «Металлург» Николаем Ильичом Яровиковым. С 1955 года в городе начали проводиться соревнования по городкам, в которых принимали участие 13 команд. Городошная площадка в пойме реки Тагил (за коктейль-баром), на снесённой улице Горной, появилась в конце 1970-х — начале 1980-х. Построена она была силами Высокогорского рудоуправления и являлась тренировочной базой для городошной команды ВЖР/ВРУ.