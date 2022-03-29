В Нижнем Тагиле в парке имени Бондина к лету отремонтируют дорожки и установят новые аттракционы 

Парк имени Бондина в Нижнем Тагиле к летнему сезону 2022 года приведут в порядок. Администрация города намерена отремонтировать разбитые тротуары, установить на территории новые лавочки и урны. Также запланировано обновление парка аттракционов, рассказал АН «Между строк» директор компании «Антолл» Анатолий Толстов.

Ранее в беседе с журналистом АН «Между строк» Анатолий Толстов рассказал о том, что этим летом планирует перевезти часть аттракционов из парка Бондина в Анапу. Некоторые тагильчане заволновались, не останется ли город без парка развлечений.

«Я понимаю, что аттракционный бизнес требует постоянного обновления, чтобы людям не надоедали аттракционы. Поэтому дублирующие аттракционы — детские паравозики, мягкую комнату и батуты — планирую убрать и отправить их в Анапу вместе с ранее демонтированными аттракционами из парка Победы на ГГМ, которые сейчас находятся на складе. Для Нижнего Тагила планирую приобрести новые аттракционы. Конечно, если экономическая ситуация будет благоприятная и не будет очередных коронавирусных ограничений», — рассказал Анатолий Толстов.

В этом году в планах у бизнесмена создание в парке Бондина улицы в стиле таверны Дикого Запада с аркадными играми. На следующий год есть идея установить новый экстремальный аттракцион.

Добавим, что в 2019 году парк Бондина стал лидером рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства нацпроекта «Жильё и городская среда». Однако проект реконструкции парка так и не был реализован. При этом за три года в Нижнем Тагиле по этой программе было благоустроено 10 территорий.

«Для реализации проекта реконструкции общественной территории в первую очередь необходимо выполнить масштабные работы по берегоукреплению. Данный вид работ не относится к категории благоустройства и не может быть профинансирован в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Выполнение этого финансовоёмкого этапа реконструкции только за счёт средств местного бюджета не представляется возможным. Администрация города изыскивает пути привлечения средств из вышестоящих бюджетов через другие государственные программы», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Поставлен на паузу и вопрос с установкой в парке нового 50-метрового колеса обозрения.