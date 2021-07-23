В Нижнем Тагиле может появиться 50-метровое колесо обозрения

В парке имени Бондина хотят заменить 25-метровое колесо обозрения на новое всесезонное колесо высотой 50 метров. Об этом сегодня на совещании по строительству второй очереди набережной «Тагильская лагуна» заявил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«На меня вышли с предложением разместить 50-метровое колесо обозрения. Сегодня это обсуждал с коллегами, я не исключаю, что, наверное, будем предлагать эту идею на следующий год. В Нижнем Тагиле должно появиться достойное колесо обозрения: 50-метровое, всесезонное. Это достаточно дорогое удовольствие, но тем не менее мы рассматриваем вариант замены», — заявил Владислав Пинаев.

Колесо обозрения с 20 кабинками было установлено в 1993 году взамен старого, стоявшего в парке с 1970-х годов. Аттракцион был изготовлен в Ейске, ежегодно его обследуют специалисты из Краснодарского центра безопасности аттракционов. По их оценке, тагильское колесо способно отработать ещё 20 лет при должном обслуживании.

Ещё в 2014 году тагильский предприниматель Анатолий Толстов разработал концепцию реконструкции парка, которая должна была изменить территорию до неузнаваемости. Планировалось, что парк будет делиться на пять секторов: молодёжный, центральный, детско-семейный, свадебный и водный. После ремонта здесь могли появиться 49 новых итальянских аттракционов, рассчитанных на разный вкус, возраст и кошелёк. Мэрия Нижнего Тагила проект поддержала, но он так и не был реализован.