В Нижнем Тагиле в новом доме скандального ЖК «Тимирязевский» протекает крыша

Жители нового пятиэтажного дома № 53 на улице Тимирязева в Нижнем Тагиле жалуются на протекающую крышу. Здание введено в эксплуатацию в июне этого года, но из-за выявленных деффектов оказалось практически непригодно для жилья на верхних этажах. Ключи от новых квартир дольщики получили с трудом, ждали жилплощадь в течение 6 лет, но и на этом их проблемы не закончились.

Всего в новом ЖК «Тимирязевский» на Вагонке должно было появиться два новых дома, однако застройщик ООО «СУ-1» несколько лет не мог закончить работы, а в 2018 году компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области. У застройщика накопились требования кредиторов на 25,4 млн рублей, ещё 24,3 млн компания не могла погасить по ранее вынесенным решениям арбитража.

В начале 2021 года по материалам прокуратуры следственными органами в отношении ООО «СУ-1» возбудили уголовное дело. В июне 2021 года директору и финдиректору компании Носкову и Чемезовой был вынесен приговор. Суд назначил финансовому директору наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Директора ООО «СУ-1» признали невменяемым после проведения судебно-психиатрической экспертизы, мужчину отправили на принудительное лечение.

В итоге дом на улице Тимирязева достроили за счёт средств Фонда защиты прав дольщиков, который помогает гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика. Всего 91 человек смог восстановить свои имущественные права и получить 68 квартир, дети-сироты получили 12 однокомнатных квартир.

Однако после того, как дольщики въехали в новые квартиры, жители последних этажей начали страдать от дефектов кровли. Крыша стала подтекать во время дождей, и люди были вынуждены жить в квартирах с мокрыми стенами и потолком.

Дефекты зафиксировал Фонд защиты прав дольщиков, соответствующий акт передали генеральному подрядчику строительных работ ООО «БАМ-Строй». После обращения жителей в прокуратуру Дзержинского района подрядной организации было вынесено представление устранить проблему до 1 августа.

До этого подрядчику пришлось исправлять множество ошибок предыдущей компании. Перекладывали коммунальные сети, полностью заменили элементы благоустройства, так как они не соответствовали строительным нормам. Под входными группами не было фундамента, не были учтены требования к вентиляции, дом не был оборудован для маломобильных групп.

По словам жильцов дома, крышу уже частично латали, но вода после этого поступать в квартиры не перестала.

Накануне Фонд разместил на сайте госзакупок тендер на поиск компании, которая бы занялась ремонтом кровли. Стоимость работ оценена в 1,8 млн рублей.